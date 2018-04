Sofia, bimba morta schiacciata al supermercato a 2 anni: «Travolta da 350 kg di imballaggi»

Giovedì 12 Aprile 2018, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era seduta sul passeggino, portata lungo una corsia della Metro di Elmas (Cagliari) dalla mamma che attendeva, di lì a un mese, la nascita della sorellina Irene. La vita della piccola Sofia Saddi, però, si è interrotta presto, ancora prima di compiere due anni, e in modo tragico a causa della caduta di un pallet di cartoni per la pizza imballati, dal peso di circa 350 kg, che l'ha travolta e uccisa. Era il 21 ottobre 2016 e oggi hanno chiesto il rito abbreviato Maurizio Casalotto Cossu e Fortunato Stochino, rispettivamente amministratore di Metro e dirigente dello stabilimento di Elmas.Due giorni fa l'udienza preliminare davanti al gup di Cagliari, Roberto Cau, rinviata poi al 9 ottobre per la discussione del pm Andrea Massidda. Casalotto Cossu e Stochino sono accusati di omicidio colposo per non aver installato e utilizzato correttamente la scaffalatura, come veniva raccomandato dalla casa produttrice. Archiviata, invece, la posizione di una magazziniera che aveva sistemato lo scaffale la sera precedente.Le ricostruzioni successive alla tragedia avevano permesso di ricostruire che il carico di 350 kg piombato sulla piccola Sofia era caduto da quattro metri d'altezza.