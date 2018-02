Trento, Sofia morta di malaria a 4 anni: indagato un dipendente dell'ospedale

Martedì 20 Febbraio 2018, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 21:23

Risulta esserci un indagato per la morte della piccola, la bimba di 4 anni di Trento (figlia di una famiglia trevigiana) uccisa dalla malaria il 4 settembre scorso dopo una vacanza a Bibione. Il procuratore trentino Marco Gallina ha aperto un fascicolo per, dove la piccola era stata ricoverata. Non è noto il nome dell'uomo indagato.Le perizie della Procura, del ministero della salute e dell'Azienda sanitaria erano state concordi nell'affermare che il contagio fosse avvenuto in ambiente ospedaliero. La Procura ha ricostruito la "storia" del ricovero della bimba, soprattutto tramite la documentazione medico-infermieristica raccolta, nella ricerca di prove che portassero ad individuare un possibile responsabile del contagio.