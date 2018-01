Lunedì 15 Gennaio 2018, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 16:22

Ha visto cadere la borsa dal tettuccio di un'automobile che lo precedeva, l'ha recuperata e ha tentato invano di fermare il conducente dell'altro veicolo. Quando ha aperto la borsa e visto che c'erano soldi e gioielli non ha esitato un attimo ed è andato a consegnare tutto ai carabinieri.I militari del comando provinciale di Latina hanno rintracciato il proprietario e gli hanno restituito il borsello con 13.500 euro in contanti, oltre a svariati oggetti in oro appartenenti alla sua famiglia. L'uomo non si era neanche reso conto di aver inavvertitamente appoggiato la borsa sul tettuccio ed era ripartito, solo una volta in caserma ha ricevuto l’inaspettata sorpresa di tornare in possesso di quanto smarrito, grazie all’encomiabile gesto di un giovane del capoluogo.