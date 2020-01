Romena trova portafoglio con 3200 euro e un anello: subito porta tutto ai carabinieri

Una donna romena di 32 anni, Violeta Oanca, residente a Campodarsego (Padova), e oggi, 28 gennaio, a Padova con il marito e il bambino di tre anni, ha trovato su una colonnina park di via Tommaseo, un portafoglio con 3200 euro, assegni e anche un anello d'oro con brillanti di grande valore.

Non ci ha pensato ua subito portato tutto in caserma dai carabinieri dove il "fortunato" proprietario - un ristoratore di Adria (Rovigo) residente a Chioggia (Venezia) - ha potuto riaverli poco dopo in caserma.

Ultimo aggiornamento: 22:10

