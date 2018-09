Solitudine e fragilità nei giovani, boom suicidi

Lunedì 10 Settembre 2018, 15:02

Mario Pio l'ha fatta finita a 22 anni, in un casolare di Marcianise. Ma è solo l'ultima vittima di una strage silenziosa. Che ogni dodici mesi falcia in Italia la vita di quasi 500 ragazzi. Sono 4mila gli italiani che si uccidono ogni anno. E di questi, dodici su cento hanno tra i 15 e i 25 anni. I dati dell'Oms mettono i brividi: il suicidio è la seconda causa di morte tra i nostri under 20 dopo gli incidenti stradali. Ne ammazza di più il male di vivere che la droga. Ma sono tanti, tre volte tanto, i ragazzi che vengono riacciuffati per i capelli: ogni anno sono tra i 1000 e i 1500 quelli che tentano l'estremo gesto salvati in extremis dalla fredda contabilità del dolore. Numeri certamente sottostimati, sottolineano gli esperti. «I casi noti sono probabilmente risibili rispetto alla realtà, molti episodi vengono tenuti nascosti a causa dell'alone di vergogna che li circonda», sottolinea lo psicologo Gustavo Pietropolli Charmet.I DATIDa quarant'anni a questa parte, la sindrome di Werther è in preoccupante aumento. Le serie storiche dell'Istat rivelano che dagli anni 70 a oggi, in rapporto a una popolazione giovanile calata di circa il 30% tra gli under 25 c'è stato un aumento dei suicidi di circa il 10%, stabile nelle ultime due decadi del duemila. Uno stillicidio, per i millennials. Era solo venerdì scorso, quando un 19enne si è steso sui binari di Santa Margherita Ligure, e ha atteso che il treno in arrivo lo straziasse. «Sono troppo grassa», aveva scritto Beatrice, quindicenne di Torino. Poi, ad aprile, la decisione di buttarsi sotto il treno, a Porta Susa. A causa di un brutto voto si è lanciato nel vuoto pochi mesi fa un 15enne di Mantova. «Scusate se non sono stato all'altezza», ha lasciato scritto ai genitori. E poi c'è Simone, campano di Avellino proprio come Mario Pio. «Mi uccido», ha scritto su Facebook. Poi si è impiccato a un albero. Per contrappasso, è stato proprio il social a salvare la vita di un giovane sardo. Strappato alla morte, prima di gettarsi da un canale, pochi minuti dopo aver pubblicato un video di commiato. Dopo un rimprovero della madre, a febbraio si è impiccato con una sciarpa, nella sua cameretta, un ragazzino di appena otto anni nel Bresciano.LE CAUSEPerché tanto male di vivere? «Iperconnessi sui social, i ragazzi sono paradossalmente soli come mai prima d'ora. Sperimentano una frammentazione delle relazioni e un impoverimento della qualità dell'attaccamento affettivo che genera in loro una profonda solitudine che spesso diventa devastante. Gli affetti sono le radici che ci tengono sulla terra», risponde Alessandra Graziottin, direttore del Centro di ginecologia e sessuologia del San Raffaele di Milano. Ma la psicoterapeuta aggiunge una secondo spunto di riflessione. «Le giovani generazioni chiosa - sono iperprotette dai genitori, che non allenano più i loro figli ad affrontare le piccole e grandi difficoltà della vita. L'abitudine di togliere di mezzo tutti gli ostacoli, a lungo termine espone i nostri figli a cadute rovinose». Aspetti educativi e biologici sono fortemente connessi. «Nei ragazzi appartenenti a fasce ad alto reddito di tutto il mondo spiega Graziottin - emerge oggi un ritardo maturativo neurobiologico del lobo frontale, la parte neurologica del cervello che controlla gli impulsi. A causa di questo ritardo, il ragazzo che dice mi ammazzerei o lo ammazzerei spesso può passare dalle parole ai fatti. I genitori non li allenano a gestire gli impulsi, e questo si riflette in una scarsa capacità di modulare l'aggressività che porta a reazioni spropositate, come quella di uccidersi per un brutto voto, Crescere i figli nell'ovatta è dannoso». Iperconnessi, immaturi, iperprotetti. «Tre fattori conclude l'esperta - che spesso si combinano tra loro insieme a un ultimo elemento: la vulnerabilità genetica alla depressione, spesso ereditaria, che genera personalità bipolari». C'è dunque una predisposizione genetica alla depressione. Che spesso però non viene colta dai genitori. Come mai? «Ci sono casi di ipersensibilità determinati dalla genetica o da eventi familiari traumatici conferma il direttore del Sert di Verona, Giovanni Serpelloni che spesso non si manifestano per lungo tempo come depressione, per poi esplodere all'improvviso: crisi inaspettate anche per i genitori. Ma va considerato anche, per altri versi, che i dati segnalano come le sindromi ansiose dei nostri ragazzi spesso correlate a sindromi depressive sono in forte aumento».