«Sono di colore, è un problema?»: mail preoccupata della turista all'albergatore di Lipari

Giovedì 9 Maggio 2019, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono di, è un problema?» Questa è la domanda che si è visto rivolgere unda una turistache ha prenotato, insieme alla sua famiglia, un soggiorno sull'isola siciliana per questa estate. A raccontare cosa è successo è lo stesso titolare della struttura, Luigi Torretta.L'uomo ha raccontato a La Repubblica di aver ricevuto una mail in cui la signora chiedeva informazioni per prenotare una stanza per la sua famiglia, fin qui nulla di strano, ma alla fine della mail la donna ha chiesto esplicitamente se il colore della sua pelle fosse un problema. «Parlando con i miei colleghi, uno di loro mi ha detto che devo preoccuparmi di possibili problemi legati al colore a causa dei recenti sentimenti di destra in Italia», ha affermato, lasciando non poco stupore nell'albergatore.Il titolare ha risposto che ovviamente il colore della sua pelle non rappresenta alcun problema, ma ha confessato di essere rimasto profondamente turbato da questa mail. La donna afferma di non essere preoccupara per le voci che arrivano in Olanda sull'Italia, però si è sentita di chiedere informazioni a riguardo. Il signor Torretta ha affermato che quanto raccontato dalla donna dovrebbe essere motivo di vergogna, perché significa che il pensiero comune è che il nostro sia un paese razzista. L'albergatore si è detto anche preoccupato da un punto di vista economico e si domanda quante persone possano rinunciare a venire in Italia temendo discriminazioni razziali.