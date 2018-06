Roma, sorelle morte in rogo camper: donna condannata a 20 anni

Venerdì 8 Giugno 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 17:45

Il gup di Roma ha condannato a venti anni di carcere Lizabeta Vicola per il rogo avvenuto il 10 maggio 2017 in un camper all’interno del parcheggio del centro Commerciale “Primavera” di piazza Mario Ugo Guatteri, a Centocelle, in cui morirono le tre sorelle Elisabeth, Francesca e Angelica Halilovic, di 4, 8 e 20 anni.Per lo stesso fatto è sotto processo il 20enne Serif Seferovic: entrambi sono accusati di omicidio plurimo, tentato omicidio plurimo, detenzione, porto e utilizzo d’arma da guerra e incendio doloso. Il fratello di Serif ha patteggiato oggi invece una condanna a due anni per incendio doloso: si tratta di un rogo avvenuto 5 giorni prima in via Romolo Balzani contro il camper della nonna delle vittime che non provocò vittime. All’origine degli attacchi incendiari ci sarebbero stati dissidi di carattere economico maturati all’interno del campo nomadi di via Salviati.