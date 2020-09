Sorelline morte a Marina di Massa nel campeggio: due avvisi di garanzia

Ci sono due indagati adesso. Due avvisi di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Malak e Janna Lassiri, le due sorelle di 14 e 3 anni, residenti a Torino, uccise domenica scorsa da un pioppo caduto sulla tenda dove stavano dormendo con i loro familiari nel campeggio Verde mare di Marina di Massa (Massa Carrara). Secondo quanto appreso ad essere iscritti nel registro degli indagati sarebbero stati i due soci dello stesso camping. Proprio domani è in programma l'autopsia sulle due sorelle, disposta dalla procura che indaga per omicidio e lesioni colpose. Oggi invece c'è stato un primo sopralluogo dell'agronomo incaricato dalla procura di verificare le cause del cedimento della pianta. Gli inquirenti vogliono verificare se il crollo sia stato provocato solo dal forte vento che ha interessato la zona domenica scorsa o se la pianta fosse già malata.

