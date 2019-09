Sorpresi dopo la rapina, feriscono i carabinieri: un bandito arrestato, uno in fuga

Lunedì 30 Settembre 2019, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 16:24

Li hanno sorpresi subito dopo la rapina, è nata una colluttazione, due carabinieri sono stati feriti e uno dei banditi arrestato, mentre l'altro è in fuga. E' accaduto la notte scorsa ad Aprilia, quando i militari del reparto territoriale sono entrati in azione dopo il furto messo a segno in una tabaccheria del centro.I ladri avevano forzato l'ingresso, appropriandosi di sigarette, gratta e vinci e denaro contante. All'arrivo della pattuglia dei carabinieri, i due malviventi hanno ingaggiato una lunga colluttazione al termine della quale un ragazzo di Latina di 19 anni è stato arrestato, mentre il complice - riconosciuto dopo che i militari gli avevano sfilato il passamontagna - è riuscito a divincolarsi dandosi alla fuga.I militari intervenuti sono stati medicati presso il pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia". Hanno riportato rispettivamente una prognosi di 30 e 7 giorni per le lesioni subite. Il giovane è accusato di rapina aggravata, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il suo complice è attivamente ricercato.