Napoletano viola le regole della sorveglianza speciale, casa e denaro finiscono sotto sequestro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, in collaborazione con il Comando Provinciale di Lucca, stanno eseguendo un decreto di sequestro emesso dal gip presso il Tribunale di Lucca su richiesta della locale Procura della Repubblica, con il quale si dispone il sequestro preventivo di parte di un’abitazione del valore di circa 250.000 euro sita nel viareggino e di denaro per 30.000 euro nei confronti di un 32enne originario di Napoli.

Sulla base degli elementi di prova sinora raccolti e secondo l’ipotesi vagliata dal Giudice nel provvedimento in corso di esecuzione, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze ha rilevato che il destinatario del sequestro, colpito a suo tempo da un provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, avrebbe omesso di comunicare nel tempo le variazioni del proprio patrimonio. Un obbligo di comunicazione normativamente previsto dal codice antimafia e finalizzato a monitorare, su un arco temporale decennale, gli investimenti di coloro che sono stati sottoposti, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione. Il procedimento è comunque attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l'effettiva responsabilità della persona, in uno con la fondatezza dell’ipotesi d'accusa mossa a suo carico, sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta a indagini.