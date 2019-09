Mercoledì 18 Settembre 2019, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 15:33

Ladavanti allasi paga. Succede ad, in provincia dell', dove, sul piazzale delladella, è spuntato un parchimetro che chiedeanzichè soldi. Un'ora: dieci Ave Maria, due ore 20 e via dicendo. Per un veloce passaggio dentro la casa della, per un quarto d’ora al massimo, per il costo del parcheggio basta un Pater Ave Gloria.«Spero che questo gesto, che vuole essere una semplice esortazione a pregare sia per la Madonna che per nostro Signore Gesù Cristo e rendere più agevole la frequentazione della chiesa usando il parcheggio interno - afferma don Vincenzo De Mario - stimoli una maggiore partecipazione dei parrocchiani alle funzioni religiose».