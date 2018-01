Una moglie in Italia e una in Asia: sotto accusa per bigamia

Sabato 6 Gennaio 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 10:41

Rischia una condanna per bigamia perché mentre era ancora sposato con una donna musulmana asiatica, senza dire niente ad un’altra donna italiana, è convolato a seconde nozze. E’ stato per una pura casualità che la seconda moglie, una 40enne della Val Vibrata, ha scoperto in casa, mentre metteva a posto alcuni oggetti, una cartella con i documenti del marito. All’interno c’era il certificato di matrimonio musulmano dell’uomo, un marocchino, con una donna asiatica. Una scoperta che quel giorno la lasciò interdetta, fatta a distanza di quattro anni dal loro matrimonio e celebrato in uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Teramo, a Civitella del Tronto. Ma la loro storia d’amore, in realtà, si era già sgretolata perché nonostante la presenza di un figlio piccolo, i due avevano già cominciato ad avere problemi matrimoniali e lui era uscito di casa. I documenti, infatti, Francesca (nome di fantasia, ndr) li aveva trovati proprio mentre stava sistemando tutta la roba del marito per il trasloco. Eppure lui ha provato a negare il doppio matrimonio anche di fronte all’evidenza.E per proteggere il figlio lei non si è mai opposta alle visite del padre purché in sua presenza. Ma col tempo tutto è peggiorato. La donna si è dovuta rivolgere alle forze dell’ordine per denunciare il marito per bigamia che ha cominciato a minacciarla per le sue ricerche. Attraverso l’autorità di Singapore, infatti, ha scoperto che lui era ancora sposato con l’altra donna asiatica, quella della quale disconosceva l’esistenza fino a poco tempo prima. La conferma di tutti i suoi sospetti. Oggi lui rischia un processo con l’accusa di bigamia dopo le indagini della Procura. L’uomo, in seguito, ha lasciato la famiglia per trasferirsi fuori regione. Ha continuato, però, a chiedere alla moglie Teramana di seguirlo con il figlio. Richieste, secondo quanto sostenuto dalla donna, insistenti. Lei, oggi, sta riprendendo in mano la sua vita. Lavora ed è in attesa di sapere come andrà a finire questa storia.