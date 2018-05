Roma, bidello spacciatore al liceo: pena confermata a 3 anni

Lunedì 21 Maggio 2018, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 14:19

Nella scuola dove lavorava come collaboratore furono trovati, tra detersivi e scope nel ripostiglio, una pipa ad acqua artigianale di quelle in uso per fumare hashish; nella sua abitazione, quasi 4 chilogrammi di droga.Per l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, un bidello di un liceo romano del quartierePortuense si è visto confermare in appello la condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione inflittagli in primo grado dal gup a conclusione del processo col rito abbreviato. La sentenza è stata emessa dalla seconda Corte d'appello di Roma.L'indagine che ha portato a processo il bidello iniziò con un controllo con due cani antidroga - Condor e Jamil - all'interno della scuola dove l'uomo lavorava. La successiva perquisizione nella sua abitazione portò alla luce 4 involucri contenente hashish del peso di quasi 4 chilogrammi; dosi di cocaina del peso di 43 grammi; un piccolo quantitativo di marijuana; due bilancini di precisione; un block notes su cui era annotato un elenco di nomi e cifre.Il quantitativo di droga sequestrata convinse gli investigatori che la stessa fosse destinata allo spaccio.Fu lo stesso bidello a dire che quella droga gli era stata fornita da un uomo allo scopo di custodirla e dietro un compenso in denaro, a lui necessario visto le ristrettezze economiche in cui versava (gli era stato concesso anche di venderne una piccola parte, trattenendone il ricavato). Ritenendo i fatti ampiamente provati, il gup di Roma condannò il bidello a tre anni e 10 mesi di reclusione, nonché 14mila euro di multa. Condanna adesso confermata anche in appello.