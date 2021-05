Spacciava marijuana nella cantina di casa, 19enne arrestato dalla polizia

PORDENONE - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia della Questura di Pordenone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti in un condominio del capoluogo provinciale, in quanto dagli scantinati si sentiva provenire un forte odore tipico di sostanze cannabinoidi. In una delle cantine sono stati rinvenuti oltre 300 grammi di marijuana, un bilancino digitale di precisione e una bilancia da cucina con display digitale. Sussistendo la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, finalizzata allo spaccio, il giovane - che si è scoperto fosse l'unico utilizzatore della stanza di proprietà della sua famiglia - è stato tratto in arresto e accompagnato nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.