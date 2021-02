Maxi blitz all'alba: arrestati otto spacciatori. La base a Mosciano

Lotta alla spaccio in provincia di Teramo. I carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno smantellato un giro di spaccio di eroina, cocaina, hashish e marijuana in tutta la provincia di Teramo, con baricentro Mosciano Sant’Angelo. Sono 8 le persone arrestate questa mattina all'alba, numerose perquisizioni e sequestri effettuati.

Sessanta carabinieri del Comando provinciale di Teramo sono entrati in azione questa mattina alle 5,30 nell corso dell'operazione “Take Away”. Eseguito un provvedimento di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale di Teramo, su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di 7 indagati, in concorso, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di fare luce su una fitta rete di spacciatori, in particolare nei comuni di Notaresco, Mosciano Sant’Angelo, Giulianova ed Alba Adriatica, con gli acquirenti che arrivavano da tutta la provincia di Teramo. I dettagli dell’operazione saranno comunicati dopo la conferenza stampa dei carabinieri programmata per questa mattina.

