Mazzo, medico spara colpi d'arma da fuoco e si barrica in casa: militari al lavoro per convincerlo a uscire dall'abitazione

Ha sparato due colpi di arma da fuoco e poi si è barricato in casa. A Mazzo, in provincia di Milano, i Carabinieri sono al lavoro per convincere il 42enne della frazione di Rho ad uscire dalla propria abitazione. Non ci sarebbero feriti.

Mazzo, carabinieri allertati per un uomo che aveva abusato di farmaci

L'uomo che si è barricato in casa, M.B, è un medico di 42 anni. La chiamata al 118 è arrivata poco dopo mezzogiorno da un suo parente che ha chiesto l'intervento dell'ambulanza per una sospetta intossicazione da farmaci. I sanitari al loro arrivo hanno sentito due colpi d'arma da fuoco sparati dall'abitazione verso l'esterno e hanno immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Rho, la Polizia e la Polizia Locale che hanno isolato completamente la zona e che stanno ora cercando di convincere l'uomo a lasciare l'arma e uscire dal suo appartamento.