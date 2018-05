Sparatoria in centro a Fondi: gambizzato un uomo di 37 anni

Mercoledì 30 Maggio 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 13:27

FONDI - Sparatoria pochi minuti dopo mezzogiorno in pieno centro a Fondi. Il commesso di una profumeria, un uomo di 37 anni, stava uscendo dal magazzino dell'attività commerciale quando è stato avvicinato da sconosciuto che indossava tuta e casco integrale che gli ha puntato contro un'arma da fuoco ed esploso quattro colpi, due lo hanno attinto alla gamba la sinistra. L'aggressore è poi fuggito a bordo di uno scooter. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale Fiorini di Terracina per un intervento chirurgico.Sono intervenuti, oltre all'ambulanza del 118, i carabinieri della tenenza di Fondi con i colleghi della Compagnia di Terracina che hanno avviato le indagini. Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia.Secondo le testimonianze nei pressi della profumeria “Benessere”, in via Stazione, l'uomo che ha sparato è arrivato a bordo di uno scooter condotto da un'altra persona che indossava il casco, è sceso e ha raggiunto il commesso per poi esplodere i quattro colpi di pistola, due andati fortunatamente a vuoto. I due uomini a bordo del motociclo sono scappati in direzione via Arenale Rosso. Sono stati immediatamente attivati i posti di blocco.