Maruggio, suonano alla porta e gli sparano al petto: misterioso attentato nella notte

Misterioso attentato nella notte a Maruggio dove un uomo di 55 anni di nazionalità tedesca è stato raggiunto da una fucilata al petto. L’uomo non ha perso conoscenza ed è ora ricoverato all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria in prognosi riservata ma non correrebbe pericolo di vita.



L’uomo che vive da solo in casa sarebbe stato ferito da uno sconosciuto armato di fucile. L’attentatore avrebbe suonato il campanello poco prima dell’alba facendosi aprire dalla sua vittima esplodendogli contro il colpo di fucile probabilmente da caccia. Indagano i carabinieri della stazione di Maruggio e del nucleo operativo della compagnia di Manduria.



