Noto, 17enne in coma dopo sparatoria: indagini tra case sfarzose, armi e omertà nel quartiere dei Camminanti

Il ferimento di un ragazzo di appena 17 anni, colpito alla testa da un colpo di pistola in via Platone a Noto (Siracusa) martedì sera, ha fatto scattare un blitz nella città con almento 200 carabinieri che hanno circondato un intero quartiere, setacciando casa per casa alla ricerca di armi detenute illegalmente. Il giovane, al momento, si trova in coma irreversibile all'ospedale Garibaldi di Catania e alla base del ferimento potrebbero esserci dei contrasti tra famiglie dei Camminanti, nomadi che negli anni '50 si sono stabiliti alla periferia di Noto.

Ragazzo in coma a Noto, il blitz

Oltre 60 militari hanno cinturato il quartiere per impedire a chiunque di entrare o uscire senza essere controllato, altre squadre hanno perquisito le sfarzose residenze, in larga parte abusive. Grazie anche all'aiuto delle unità cinofile sono state rinvenute 10 pistole, centinaia di munizioni, circa 120.000 euro in contanti, tre pugnali e una carabina. Tutte le armi sono state sequestrate e saranno inviate al Ris di Messina per verificare se tra queste vi è quella che ha sparato contro il 17enne. Il denaro è stato sequestrato ed è stata avviata un'indagine patrimoniale a 360 gradi.

«Non si spiega come persone che dicono di essere arrotini o di vivere di espedienti - sottolineano gli investigatori - riescano ad accumulare tanta ricchezza circondandosi di lusso nelle loro residenze che, benché siano in larga parte abusive, presentano al loro interno ogni comfort». Durante i controlli i tecnici dell'Enel hanno scoperto decine di allacci abusivi alla rete elettrica. Per i proprietari degli immobili è scattata la denuncia. Altri, invece, sono stati denunciati per ricettazione essendo stati trovati in possesso di veicoli e merci rubati. Un uomo è stato arrestato per il possesso di armi e munizioni e condotto nel carcere 'Cavadonnà di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria.