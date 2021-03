Roma, sparatoria a Ostia Nuova: ferito al petto un pregiudicato di 38 anni

A Ostia torna a farsi sentire il rumore delle pistole. Un pregiudicato di 38 anni è stato raggiunto ieri sera da un proiettile mentre si trovava in piazza Calipso, a due passi dal quartiere feudo dei clan, quello di Ostia Nuova.

È giallo su quanto accaduto sul litorale di Roma e su cui ora stanno facendo chiarezza i carabinieri del Nucleo investigativo del Lido che sul posto hanno già effettuato i rilievi del caso.

Poche le certezze: tra queste quella che R.C.V., pregiudicato di Ostia classe 1983, si è presentato nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia con un proiettile conficcato nel petto. L'uomo avrebbe riferito che a spararlo siano stati sconosciuti a bordo di uno scooter e poi fuggiti, mentre lui si trovava in piazza Calipso a Ostia Nuova.

Ricoverato in codice rosso è stato operato d'urgenza, il 38enne non è in pericolo di vita ma resta sotto osservazione. Dovrà raccontare ora ai militari di Ostia chi ha sparato e perché. Anche se per ora si è limitato a comunicare una serie di «non ricordo» e «non so».

