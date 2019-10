In queste ore Resmini è stato operato ad una mano. Secondo i medici le sue condizioni sono stabili. Il questore di Trieste

Giuseppe Petronzi

è andato a trovarlo nell'ospedale di Cattinara, dove è ricoverato. Petronzi gli ha portato l'abbraccio virtuale di tutta Italia - ha fatto sapere la

Polizia di Stato

- e gli auguri di pronta guarigione. Poi in merito alla sparatoria ha detto:

La dinamica è abbastanza chiara. E’ avvenuta in uno spazio della Questura, dove non c’erano altre persone se non le vittime e l’autore del fatto, che si è impossessato dell’arma e ha fatto fuoco. Azzardare ipotesi ora sarebbe poco serio e rispettoso

