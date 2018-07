Spari all'ex moglie, arrestato Costantino Di Silvio. Morto all'ex Svar: è overdose

Domenica 15 Luglio 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 12:31

E' stato arrestato nella notte Costantino Di Silvio, detto "Pesce", ex marito di Manuela Piccirilli, 44 anni, ferita da tre colpi di pistola nella movimentata notte scorsa a Latina.Alla base del tentato omicidio la fine della relazione e una serie di veleni ed accuse reciproche. Di Silvio ha impugnato una calibro 38 e ha esploso ieri sera, intorno alle 23, in via Helsinki, cinque colpi all'indirizzo della donna, tre dei quali l'hanno raggiunta e ferita a un braccio, su un fianco e sulla schiena. La vittima è stata operata d'urgenza nella notte, è ancora in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.Subito dopo gli spari gli investigatori della squadra mobile, diretti dal vicequestore Carmine Mosca, hanno ascoltato alcuni residenti e individuato subito il responsabile che si era dato alla fuga. E' iniziata quindi in città un caccia all'uomo. Costantino Di Silvio, 52 anni, è stato poi rintracciato nella notte a bordo della sua auto. Quando è stato bloccato non ha opposto resistenza e ha raccontato che era sua intenzione andare a costituirsi. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di via Aspromonte per tentato omicidio.Non è ancora stato identificato, invece, l'uomo che era stato ritrovato morto poco prima nei pressi dell'ex Svar. E' certo però che si tratti di una overdose. L'uomo è stato ritrovato infatti con una siringa vicino. Il sostituto procuratore Simona Gentile ha disposto il sequestro del corpo e l'autopsia.