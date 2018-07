Un 40enne del posto, ma di cui al momento non sono state fornite le generalità, è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a Trissino, nel vicentino, in via Nazario Sauro, in zona piscine attorno alle 13 di oggi. Sul luogo della tragedia i carabinieri, la polizia locale e il Suem 118.



Secondo alcuni testimoni l'uomo stava camminando sul marciapiede quando sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati da un'auto in corsa, sembrerebbe una Mercedes. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. La zona è stata transennata.

Venerdì 27 Luglio 2018, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2018 14:26

