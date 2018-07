Roma, sparatoria in strada in pieno giorno: caos sulla Casilina, auto in fuga

Domenica 22 Luglio 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparatoria poco prima di mezzogiorno sulla Casilina, all'altezza del civico 1790, in zona Borghesiana. I colpi sarebbero stati esplosi da un uomo sceso da un'auto che poi sarebbe fuggita, che assieme ad altre persone avrebbe avuto un diverbio a seguito di un presunto incidente stradale con un altro veicolo, almeno secondo le prime telefonate arrivate al 112. Una dinamica, però, ancora da chiarire. La squadra mobile della polizia sta sentendo alcune persone che avrebbero assistito alla sparatoria.Sul posto la Scientifica ha trovato i bossoli esplosi da una semiautomatica. Almeno sei. Gli investigatori hanno dovuto chiudere la strada per permetere i rivlievi, data la delicatezza dell'evento. Una persona sotto choc è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale. Ancora non è chiaro, comunque se si tratti effettivamente di un incidente, o di una lite stradale che ha rischiato di finire nel sangue, o di un regolamento di conti.