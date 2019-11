Roma, sparò al rapinatore di banche: vigilantes condannato a 2 anni

Ultimo aggiornamento: 11:36

Minacciato con una pistola puntata in faccia, era stato costretto a guardare, impotente, mentre tre rapinatori svaligiavano la banca in cui lavorava. E quando i malviventi erano fuggiti,, inascoltato. Mentre loro continuavano a correre,aveva deciso di aprire il fuoco.. E ora, a distanza di cinque anni e dopo un, per la guardia giurata che nel 2014 ha premuto il grilletto è arrivata la condanna a due anni di reclusione. Nonostante una richiesta di archiviazione - respinta -, una successiva richiesta di proscioglimento e una di assoluzione formulate dalla procura., il giudice lo aveva addirittura spedito sul banco degli imputati con l'accusa di. Contestazione che ieri, al termine del processo di fronte alla I Corte d'assise di Roma, è stata derubricata: Salmoni è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo con eccesso di. Il suo avvocato, Luigi Guarnieri, ha già annunciato l'appello contro la sentenza. Il vigilantes dovrà anche risarcire i familiari della vittima in separato giudizio.Era il 14 maggio 2014. Come ogni giorno, Salmoni era al lavoro nella filiale didella Monte dei Paschi di Siena. In pochi minuti si era scatenato l'inferno.era entrato nella banca con il volto coperto da un casco e con una pistola stretta in mana. Lo seguivano due complici, armati pure loro. Uno dei rapinatori aveva tenuto praticamente sequestrato il vigilantes, impedendogli di intervenire: aveva sbarrato la porta del gabbiotto in cui si trovava Salmoni e aveva puntato la pistola contro alla. Intanto, un complice aveva scavalcato il bancone e aveva costretto uno dei dipendenti a dargli 14mila euro. Poi, i rapinatori erano fuggiti. Erano usciti dalla banca e avevano iniziato a correre, dirigendosi verso i motorini che avevano parcheggiato accanto al marciapiede.A quel punto,Si era precipitato in strada, armato, e aveva intimato ai malviventi di fermarsi. Nessuno lo aveva ascoltato. Quindi, il vigilantes aveva premuto il grilletto sette volte, sparando ad altezza uomo.: aveva trapassato il suo braccio e aveva raggiunto il torace. La corsa in ospedale era stata inutile: il rapinatore era morto in pochi minuti. Lo stesso giorno,. Dopo averlo interrogato, i pm Laura Condemi ed Edmondo De Gregorio avevano chiesto l'archiviazione del caso., però, aveva rigettato quella richiesta, disponendo l'imputazione coatta per la guardia giurata. Poi, l'udienza preliminare, con la procura che formulava una richiesta di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato. Una richiesta di proscioglimento respinta per la seconda volta: il gup Alessandra Boffi, nel marzo del 2018, aveva disposto il rinvio a giudizio di Salmoni, con l'accusa di omicidio volontario.Secondo il magistrato, il vigilantes era uscito dalla banca quattro secondi dopo rispetto ai malviventi e per qualche istante era rimasto fermo. Poi, aveva imposto verbalmente l'alt. Quindi, aveva iniziato a sparare ad altezza uomo. A dimostrarlo anche un filmato della telecamera a circuito chiuso esterna alla filiale. Per il giudice non era possibile applicare la scriminante della legittima difesa. Da qui l'accusa di omicidio volontario, derubricata però dalla Corte d'assise.