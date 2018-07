Migranti, il procuratore Spataro: «Nessuno può vietare l'attracco a un barcone»

«Nessuno può vietare a un barcone di attraccare. La convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati prevede il diritto al non respingimento». Lo ha detto oggi il magistrato Armando Spataro, procuratore capo a Torino, durante l'incontro in cui ha illustrato le nuove linee guida dell'ufficio in materia di reati di odio razziale. «Ragionando per assurdo - ha spiegato - se un barcone arrivasse a Torino ai Murazzi sul Po e qualcuno impedisse a chi sta sopra di scendere, avvierei degli accertamenti. Nessuno può vietare a un barcone di attraccare».



«La convenzione di Ginevra del 1951 - ha aggiunto Spataro - prevede il diritto al non respingimento: chi chiede asilo ha diritto che la sua posizione venga vagliata con serietà. Dunque, se per ipotesi un barcone arrivasse ai Murazzi bisognerebbe verificare chi è a bordo, da dove arriva, cosa chiede. Non si può respingere tout court un immigrato che chiede ospitalità e asilo».

Lunedì 9 Luglio 2018, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA