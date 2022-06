Speleologa ferita bloccata a quota meno 120 metri nella grotta più profonda della Puglia Video live Mappa

Bloccata a 120 metri profondità nella grotta più profonda della Grotta. Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una speleologa 41enne caduta e ferita a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo a Monopoli (Bari). Al lavoro ci sono più di 40 tra tecnici, medici e operatori sanitari del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. La donna, a quanto si apprende, è in buone condizioni di salute: dovrebbe essersi fratturata un braccio nella caduta, e dalla mezzanotte, su una barella, è iniziato il percorso di risalita lungo circa 700 metri. La speleologa era scesa in grotta all'alba di ieri con un gruppo di dieci persone per una attività di pre-esplorazione e per il trasporto di materiale e attrezzatura, tra cui bombole di ossigeno, in previsione di una futura esplorazione speleosubacquea nella falda sottostante.

«Si tratta della grotta più profonda dalla Puglia - spiega il presidente regionale del Soccorso alpino e speleologico, Gianni Grassi - e il gruppo aveva circa 700 metri fatti di molti passaggi stretti e tortuosi». Il punto dove la 41enne si è ferita, intorno alle 18 di ieri quando poi sono stati allertati i soccorsi, «si trova a una profondità di 120 metri - spiega - e la risalita in barella è particolarmente difficile».

Il gruppo di soccorso, composto da 21 persone, ha percorso in dieci ore circa la metà del percorso «e adesso si trova a 90 metri di profondità, ma hanno già superato i passaggi più critici, perché la parte finale di circa 3-400 metri è tutta verticale».

Quando la donna è caduta, gli altri del gruppo sono risaliti e una persona è rimasta con lei fino all'arrivo dei soccoritori che hanno stabilizzato e imbarellato l'infortunata, cominciando la risalita all'interno della grotta.