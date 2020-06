Spiagge prese d'assalto a Bari, distanziamento ignorato: interviene la polizia

Spiagge pubbliche prese d'assalto oggi a Bari. A Pane e pomodoro nonostante il divieto di balneazione per le piogge dei giorni scorsi che hanno provocato scarichi fognari a mare, oltre cento persone si sono riversate nel lido e molte non hanno rinunciato ad una nuotata. Distanze tra persone e tra ombrelloni non rispettate, le misure anti Covid sono state ignorate dalla maggioranza dei bagnanti.

Fase 3 in spiaggia: distanza di un metro anche in acqua. I sindaci: «Controlli impossibili»

La polizia locale è intervenuta a più riprese, sia per far rispettare il divieto di balneazione sia per invitare tutti a rispettare le distanze imposte dall'ordinanza della Regione Puglia. Scena simile sul waterfront di San Girolamo persino a Torre Quetta alcuni gruppi di ragazzi hanno scavalcato i cancelli chiusi e raggiungere la spiaggia.

