Domenica 8 Luglio 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 12:36

«Ci vorrebbe l'esercito, non i vigili. Gli abusivi sono talmente tanti che pure se ne prendi uno, ce ne sono altri cento che restano impuniti». Il proprietario di uno dei tanti lidi di Varcaturo è sicuro che per i vu cumprà non basterà la task-force annunciata dal ministro Salvini con la circolare inviata ai prefetti. Il titolare del Viminale ha lanciato il suo programma «Spiagge Sicure» con cui prevede di destinare ai comuni alcuni milioni dei fondi confiscati alle mafie per incrementare i controlli delle polizie municipali sui bagnasciuga e contrastare i venditori abusivi. Intanto al grido di «Prego prego» gli ambulanti annunciano ai bagnanti la propria presenza. Sono le scene che da sempre accompagnano le estati dei vacanzieri del weekend. I vu cumprà, la maggior parte extracomunitari, avanzano sotto il sole stracarichi di vestiti, tappeti, parei e cianfrusaglie. La parte del leone la fanno però i device tecnologici: dalle cuffiette alle power bank per ricaricare gli smartphone, poi braccialetti e occhiali da sole.IL COMMERCIOC'è il venditore più insistente e quello che invece va via al primo rifiuto, intanto sulla battigia di Varcaturo una mamma compra un pallone al suo bambino. «Non danno alcun fastidio spiega la signora anzi offrono un servizio. Sullo stabilimento non vendono i palloni perché i gestori non vogliono che i bimbi giochino, questi ragazzi camminano sotto la calura e offrono una soluzione». Più in là invece un gruppetto di signore sembra trovarsi in un centro commerciale, invece del refrigerio concesso dall'aria condizionata c'è quello degli ombrelloni. L'ambulante mette in bella mostra la sua merce, vestiti variopinti disposti su un asse di legno con delle grucce. Le donne si passano di mano in mano le vesti commentandone qualità e possibili occasioni per indossarle. Passano diversi minuti, ma solo una delle signore decide poi di procedere all'acquisto, non prima di aver lungamente trattato sul prezzo. Si parte da 20 euro, si arriva a 10, ma la compravendita si chiude a 9 euro: la cifra tonda in riva al mare non è contemplata, proprio come lo scontrino. Dopo mezz'ora le donne richiamano l'attenzione di un altro ambulante che accorre e ripartono gli apprezzamenti dei vari tessuti proposti dal venditore. «Passiamo un po' di tempo così prendendo il sole e non è raro raccontano tra tante risate le signore che questi ragazzi hanno abiti davvero carini a poco prezzo». Selim, il venditore tunisino, beve un sorso d'acqua spiegando di avere un permesso di soggiorno, a fine serata riesce a ricavarne dal suo su e giù sulla spiaggia che da Lago Patria arriva fino a Licola circa 40 o 50 euro al giorno nei weekend. «Cosa dovrei fare per vivere? chiede Andare a rubare?».MISENO E MILISCOLACi spostiamo sul lungomare di Bacoli, a Miseno e Miliscola. Le scene sono pressoché identiche a quelle di Varcaturo anche se il tratto di spiaggia è assai più ridotto di quello di Varcaturo. Gli ambulanti partono da Miseno e arrivano fino a Miliscola, poi fanno lo stesso percorso inverso fino a riposarsi per qualche minuto sulla spiaggetta libera sotto la collina dove spicca il ristorante assai celebre in zona anche per aver fatto da sfondo all'opera prima di Vincenzo Salemme, «L'amico del cuore». Del resto questa sabbia ha visto il grande cinema: a Miliscola c'è stato il primo bacio tra Massimo Troisi e Giuliana De Sio in «Scusate il Ritardo» e, poco più avanti, c'è pure il ristorante preferito di Tony Pisapia del primo film di Paolo Sorrentino, «L'uomo in più». Oggi invece gli attori sono altri e portano in mano le ceste piene di cocco venduto grazie a cantilene, battute e gag da macchiettisti consumati. Il commercio degli alimentari è tutto nelle mani di uomini napoletani, non solo il cocco, ma pure le immancabili «rattatelle» composte da ghiaccio e limonata. Una sorta di aziende familiari, il carrettino delle granite è spinto da papà e figlio. Dicono di avere una licenza per la vendita, lo scontrino però non viene battuto mai ai clienti che si avventano nei pressi della battigia per rinfrescarsi la gola in questo torrido weekend di luglio. Gli extracomunitari fanno invece affari con i soliti occhiali, la bigiotteria e componenti da collegare agli smartphone. Sono pochi i bagnanti che si lamentano della loro presenza, gli ambulanti invece sono meno tollerati dai proprietari degli stabilimenti. «Paghiamo tutte le tasse, siamo soggetti a controlli frequenti. Spero spiega uno dei gestori che Salvini intervenga seriamente».I CONTROLLISulle spiagge non abbiamo notato nessun agente elevare contravvenzioni o perlustrare la zona per monitorare questi commerci. Del resto la polizia municipale è già impegnata in strada a presidiare il traffico e controbattere la sosta selvaggia. Sia a Varcaturo che a Bacoli i vigili sono impegnati di giorno e di notte perché i tanti lidi, di sera, si trasformano in discoteche all'aperto. Sul vialone che dall'uscita della tangenziale di Varcaturo porta alle spiagge, si avanza nel traffico a passo di lumaca. Anche perché la cittadina costiera fa parte del comune di Giugliano il cui centro è lontano circa 15 chilometri: di qui l'interesse marginale per il litorale. L'amministrazione comunale ha molta più attenzione per il centro cittadino come dimostra anche la manutenzione delle strade. A Bacoli si cerca di tamponare i disagi del «far-west» soprattutto per gestire il traffico ed elevare contravvenzioni alle auto parcheggiate in sosta vietata. Le risorse per controllare anche i commerci illeciti dei vu cumprà sono scarse. Si attendono i provvedimenti del Viminale che dovrebbe destinare nuovi fondi ai comuni per assumere vigili stagionali o per pagare gli straordinari. Al momento la situazione è quella di sempre, una totale deregulation. Assenza di regole in provincia, ma anche a Napoli città, da Mappatella Beach fino alla Gaiola dove è possibile noleggiare, rigorosamente senza scontrino, ombrelloni, lettini e anche canoe per fare un tour delle bellezze posillipine. «Capisco che bisogna contrastare il commercio illegale racconta una ragazza che prende il sole ma in fondo non sarebbe estate senza il sottofondo degli ambulanti». E poi, con un pizzico di nostalgia, ricorda le estati di qualche anno fa: «A me manca persino la musica a tutto volume sparata dalle casse dei venditori di cd e musicassette false. Siamo pur sempre la generazione cresciuta ascoltando le compilation Mixed by Erry». Ma forse la musica stavolta sta per cambiare davvero.