Festa grande per Porfiria: trisavola a 90 anni, ha sconfitto anche un tumore

SPOLETO - Trisavola a Morgnano. Porfiria Marini, classe 1930, si coccola il piccolo Filippo. Tra di loro tre generazioni e 90 anni di differenza, racchiusi nei loro occhi che non smettono di incrociarsi. Porfiria, trisnonna in splendida forma, ha un mare di storie da trasmettere al suo ultimo nipote. Lei, del resto, ha visto di tutto, superando gli ostacoli che la vita le ha presentato: da adolescente il ricordo indelebile della seconda Guerra Mondiale, a 80 anni un male che i medici diagnosticarono come incurabile ma che lei, invece, ha sconfitto con la forza di una leonessa. Nel mezzo, il lavoro incessante al servizio dei suoi cari che ha messo sempre davanti a tutto e che ora ha ritrovato dopo più di 60 giorni di lockdown per festeggiare il 90esimo compleanno caduto in febbraio. La lunga attesa è valsa la pena. Nella foto di rito immortalate tutte le generazioni della famiglia Marini: con Porfiria, la figlia Adriana, 72enne, il nipote Massimo, 56enne, e la bisnipote 33enne Noemi che da pochi mesi ha dato alla luce Filippo. Al piccolo bebè, ora, il compito di dare seguito alla longeva stirpe cresciuta attorno a Porfiria. Ultimo aggiornamento: 20:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA