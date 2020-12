Consiglio comunale con imprevisto: strip tease dell'assessore in diretta streaming

SPOLETO - Galeotta la telecamera rimasta inavvertitamente accesa e forse anche un po' di stanchezza, alla terza ora abbondante di consiglio comunale. Fatto sta che a portare un po' di distensione nella seduta di lunedì pomeriggio, ci ha pensato l'assessore all'Urbanistica e alla Ricostruzione Francesco Flavoni, protagonista involontario di un curioso siparietto in diretta streaming. Mentre il suo collega al Bilancio, Claudio Zucchelli, stava infatti parlando di aziende partecipate, conti pubblici e trasporti, l'attenzione dei più è finita sulla casella dell'assessore Flavoni, autore di un inaspettato strip tease. Intento ad ascoltare il collega, ovviamente convinto di avere la telecamera spenta, l'assessore ha mostrato le sue abilità multitasking e ha iniziato a spogliarsi, togliendosi la camicia.

APPROFONDIMENTI LA GAFFE Il consigliere 5 Stelle si fa la doccia in collegamento con il Comune... SPOLETO «Nessuno può schernire la mia chioma», in...

Convinto, ovviamente, di farlo lontano da occhi indiscreti. Ma così non è stato. I consiglieri hanno iniziato a ridere, indispettendo in un primo momento anche l'ignaro assessore Zucchelli, che non stava certo affrontando argomenti particolarmente divertenti. È stato quel punto il consigliere Antonio Di Cintio, con una battuta, a rompere l'impaccio e a stoppare lo show, avvisando l'assessore Zucchelli di quanto stava accadendo. A quel punto anche Flavoni ha realizzato che la sua telecamera era accesa e ha provato alla velocità della luce ad abbassarsi sotto la scrivania. Troppo tardi. Il bello della diretta? «L'ho interrotta - ha ironizzato Di Cintio a Zucchelli - perchè lo spettacolo non era dei migliori!».

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA