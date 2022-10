Tullia e Pasquale finalmente sposi dopo 50 anni di convivenza: «Era il momento giusto»

Si sono amati per 50 anni, senza mai sposarsi. Ma dopo mezzo secolo passato insieme, hanno deciso che era il momento di unirsi in matrimonio. Tullia e Pasquale, una coppia di Viareggio, si sono detti il fatidico «sì» in Comune, in una cerimonia semplice, «perché loro sono così: riservati e semplici», dice Marino Patruno, figlio e testimone dello sposo.

Niente viaggio di nozze

A dare l'incipit ai due sposini è stato proprio il figlio, si legge su "Il Tirreno". «Ma non è il caso che vi sposiate?», ha detto a Tullia e Pasquale, rispettivamente di 85 e 86 anni. Si sono conosciuti a Milano, entrambi lavoravano in ospedale. E lì hanno vissuto fino al 2019. Il matrimonio? Una celebrazione sobria «e niente viaggio di nozze – commenta con un sorriso Marino Patruno – Mio padre ha già girato il mondo, è il momento di riposarsi e di stare un po’ a casa». Ma perché sposarsi a oltre 80 anni? «Quando si arriva a una certa età – replica il figlio – ci si rende conto che si ha a che fare sempre più spesso con la salute e con la precarietà di certe situazioni. È evidente che, di fronte alle leggi italiane, due coniugi sono più tutelati e in grado di assistersi a vicenda».