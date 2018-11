Tre studentesse sono state accompagnate in ospedale dopo che un compagno di classe ha spruzzato dellonella scuola in via Alcuino, a. L'episodio è avvenuto poco prima delle 9.30, le ragazze sono state prima medicate nell'infermeria della scuola e poi portate al pronto soccorso.La più grave è una 17enne che è stata trasportata in codice giallo al "Sacco", ma le sue condizioni sono state alterate dallo stato di agitazione. Situazione migliore per una 15enne e una 19enne portate al "San Carlo", nessuna delle quali ha un quadro preoccupante. Altre due studentesse di 18 e 19 anni hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Al caso lavorano i carabinieri.