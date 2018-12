Spray urticante alla festa di compleanno, fuga e panico per 200 ragazzi

Nuovo caso allarmante di cronaca che riguarda lo spray urticante usato a sproposito. Tutto è avvenuto sabato notte ad Ozieri, nel Sassarese, dove un gruppo di ragazzi stava festeggiando il diciottesimo compleanno di un amico amico con dj e musica a tutto volume. Una festa privata, quindi. E' finita per fortuna con tanta paura per i duecento diciottenni scappati dal locale in un fuggi fuggi generale. A raccontare l'episodio è il quotidiano La Nuova Sardegna.Poco dopo l'una, qualcuno dei partecipanti ha spruzzato lo spray urticante e l'aria è diventata satura e irrespirabile. Così si sono spalancate le porte del locale e i giovani sono corsi fuori in preda al panico con il naso e la gola in fiamme. È stato chiamato il 118 per due ragazzi che accusavano i sintomi più preoccupanti: faticavano a respirare e i medici li hanno dovuti soccorrere, ma non è stato necessario alcun ricovero. Secondo alcune testimonianze, la festa è poi ripresa ma di lì a poco, intorno alle 5 del mattino, è stata nuovamente interrotta perchè qualcuno ha pensato bene di rispruzzare lo spray. Altro fuggi fuggi generale e qualche parapiglia, ma nessun ferito. Al momento non risulta presentata alcuna denuncia.