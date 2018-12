Pavia, spray urticante a scuola: 30 studenti in ospedale. Insegnante: «Caos in palestra»

Il caos è scoppiato in palestra. E i n pochi secondi è stato il panico

. A raccontarlo è un insegnante. Gli studenti che si trovavano negli spogliatori hanno iniziato a fuggire e urlare e qualcuno, nel caos, è rimasto ferito.

Un maxi-intervento del 118, causato dall'uso di uno spray al peperoncino , si è reso necessario, a, all'interno di una scuola superiore, l'Itis «G. Cardano» di via Giuseppe Verdi. Lo ha reso noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza-urgenza. Le ambulanze sono giunte in un Istituto tecnico in via Verdi e al momento, secondo quanto si è appreso, stanno soccorrendo due 15enni, mentre sono trenta i codici verdi in fase di destinazione ospedaliera, in gran parte al San Matteo.Il fatto è avvenuto negli spogliatoi della palestra della scuola, che si trova nella zona del Ticinello. Sul posto sono accorse subito numerose ambulanze del 118, che ha attivato una procedura di maxi-emergenza. Due 15enni sono stati soccorsi in codice giallo (in totale sono quattro i giovani inviati in giallo, anche se non risultano particolari criticità); altri 30 ragazzi, maschi e femmine tra i 13 e i 17 anni, in codice verde, sono stati trasportati al Policlinico San Matteo e in altri ospedali. Sul posto si trova anche la polizia per capire chi si sia reso responsabile del gesto che ha provocato il panico all'interno della scuola.