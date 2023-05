Spritz tarocco servito ai clienti, la titolare del bar finisce nei guai

Spritz tarocco servito ai clienti. Una 56enne cinese, residente a Reggio Emilia, è stata denunciata per frode in commercio. I carabinieri del Nas di Padova hanno fatto un controllo nel suo bar a Loreggia.

Il sequestro

Sono entrati in borghese per non destare sospetti e hanno visto la titolare travasare da bottiglie di sottomarche i liquidi di bassa qualità in bottiglie con etichette di alcolici più conosciuti, solitamente usati per preparare gli spritz.

I controlli

Durante il controllo sono state sequestrate 190 bottiglie.

La ricetta

Ma qual è la ricetta originale? E quali alcolici si utilizzano? Negli ultimi anni si è sempre più diffusa l'abitudine di bere Aperol Spritz per l'aperitivo.