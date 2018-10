Maxi sequestro di falso spumante italiano: sequestrate 114 mila bottiglie

Giovedì 11 Ottobre 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 13:27

Sequestrati dalla guardia di Finanza di Treviso ad un'azienda vinicola della Marca 200 mila litri di vino spumante che riportava in etichetta la produzione italiana, ma che invece era stato preparato con uve extra Ue, in violazione della normativa comunitaria. Al titolare della cantina è stata comminata una multa di 240 mila euro. Le 'fiamme giallè hanno infatti analizzato le operazioni di elaborazione svolte dalla cantina, anche attraverso l'esame della contabilità industriale, appurando che 114.700 bottiglie di spumante pronto per la vendita, erano state ottenute con vini provenienti dall'Est Europa, derivanti da 17 lotti differenti, ancorché la produzione, come riportato in etichetta, avvenisse in Italia.Le bottiglie sono state sequestrate assieme ad altri 111.500 litri di vino sfuso, in corso di lavorazione nell'ambito della cosiddetta seconda fermentazione con l'aggiunta di vino non comunitario. Il ministero delle Politiche agricole e alimentari ha disposto che il prodotto sotto sequestro, non essendo commercializzabile, sia utilizzato per la produzione di aceto destinato a fini industriali. L'intervento dei finanzieri ha evitato che fossero messe in commercio oltre 260 mila bottiglie di vino spumante, per un valore di 800.000 euro, destinato alla grande distribuzione sia in Italia che all'estero.