In fiamme nella notte l'auto di una donna: si sospetta il dolo

A fuoco un'auto a Squinzano nella notte appena trascorsa. Poco dopo le quattro e mezzo le fiamme hanno avvolto una Renaut Megane parcheggiata in via Francesco Morelli.

L'incendio ha svegliato i residenti e ad alcuni non è sfuggita la figura di un uomo allontanarsi rapidamente a piedi della strada. Per questo i carabinieri della stazione con i colleghi del Radiomobile di Campi Salentina stanno valutando la pista dell'attentato. A questo proposito gli investigatori stanno visionando i filmati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza della zona. Intanto i vigili del fuoco non si sono espressi sulle cause dell'incendio.

L'auto appartiene ad una donna di 45 anni che non si trovava a casa.

