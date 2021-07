Stadio Olimpico aperto (al 25%) per la finale degli Europei, Raggi: «Ci stiamo lavorando»

Lo stadio Olimpico aperto ai tifosi per la finale degli Europei. È un'idea a cui sta lavorando il Comune, come confermato dalla sindaca Virginia Raggi: «Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 25% di pubblico, per vedere la finale di Euro 2020 - le sue parole durante la presentazione dell'Acea Run Rome The Marathon dalla sala del Tempio di Adriano -. Se ci saranno le condizioni, per i romani ci sarà la possibilità di assistere alla partita dell'Italia nello stadio». Capienza limitata quindi (circa 16mila spettatori) con l'idea di ingresso gratuito ma con registrazione online.

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Europei, il governo inglese ammette: «Migliaia di tifosi allo... LA GIOIA Esplode l'urlo azzurro, clacson e caroselli per le strade:... RAI Italia-Spagna, ascolti record: la partita ha registrato 17 milioni di...

Esplode l'urlo azzurro, clacson e caroselli per le strade: l'Italia è in festa

Europei, Inghilterra-Danimarca. Il ministro Gb: «Migliaia di tifosi allo stadio, rischio focolai»

Se la decisione fosse confermata, i tifosi potrebbero accedere all'Olimpico, dove verrebbero allestiti i maxischermi per vedere la partita. Lo stadio ha già ospitato le tre partite del girone dell'Italia (tre vittorie contro Turchia, Svizzera e Galles) e poi il quarto di finale in cui l'Inghilterra ha eliminato l'Ucraina. Adesso potrebbe riaprire di nuovo, ma solo in veste di luogo di aggregazione per i tifosi. Che fino a ieri sera hanno invaso piazza del Popolo e la Fan-zone allestita per tutti gli Europei. Una vera e propria festa, con migliaia di ragazzi per le strade della Capitale.