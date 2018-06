Stadio Roma, Baldissoni in Campidoglio da Raggi

Venerdì 15 Giugno 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2018 11:44

Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, è stato stamani in Campidoglio per un vertice con il sindaco Virginia Raggi sulla questione dello stadio dopo gli arresti che hanno portato in carcere nove persone fra cu il costruttore Luca Parnasi.Baldissoni, dopo la riunione con la sindaca, ha lasciato il Campidoglio senza parlare. Il dg della Roma è uscito dal lato dove si trova l'avvocatura comunale e, assalito dalle domande dei giornalisti, non ha rilasciato dichiarazioni. Dal suo staff hanno spiegato che ci sarà una dichiarazione congiunta, forse in video, con Raggi.A un cronista che gli ha chiesto se lo stadio si farà ha risposto sorridendo "alla romana": «See, buonanotte...» continuando a non rispondere nel merito. Stando ai rumors, la società giallorossa, nel confronto con la sindaca, avrebbe ribadito l'intenzione di procedere con il progetto chiedendo le verifiche dell'iter nel più breve tempo possibile.