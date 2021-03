Stalking al nuotatore Alex di Giorgio: condanna bis per l'ex tronista Ivano Marino

È stato condannato in Appello a sei mesi Ivano Marino, l’ex tronista che per due anni ha perseguitato il nuotatore olimpico romano Alex Di Giorgio minacciandolo: «Dirò a tutti che sei gay». Al fashion blogger e web influencer , volto noto anche come ex corteggiatore del programma tv Uomini e Donne, i giudici di secondo grado hanno però fatto uno sconto di pena, rispetto alla sentenza di un anno e due mesi del Tribunale, riconoscendo solo il reato di stalking, e assolvendolo da quelli di sostituzione di persona e diffamazione.

Marino per mesi avrebbe molestato l’atleta, difeso dall’avvocato Tatiana Minciarelli, dopo averlo frequentato per un breve periodo. La minaccia era di mettere a conoscenza l’ambiente sportivo della sua omosessualità. Le intimidazioni erano arrivate tra il 2013 e il 2014, con telefonate ripetute, ma anche con pedinamenti. Mentre sul web proliferavano fake a nome dell’atleta.

Ultimo aggiornamento: 13:08

