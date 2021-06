Stash dei The Kolors nell'occhio del ciclone. Indagato per ricettazione

Bufera sul cantante dei The Kolors, Antonio Fiordispino, in arte Stash, indagato dalla Procura di Milano per ricettazione. Noto per la vittoria del talent show “Amici 2015” e reduce dall’ultima edizione nei panni di giudice dei ragazzi in gara, Stash è finito in un'indagine aperta dal pm Giovanni Polizzi su Sonia Carapezzi, 46enne condannata per aver sottratto tre milioni di euro dalla ditta Air Protech di Magenta (Milano).

Da quanto emerso, Stash, amico della donna, avrebbe noleggiato due Ferrari e una Maserati con del denaro riconducibile all'Air Protech. Il cantante è pronto a chiarire la sua posizione davanti al giudice, ma non si è ancora espresso sulla vicenda in prima persona, ma il suo legale dichiara: «È del tutto all’oscuro delle varie attività illecite. Non era al corrente – continua - che le auto per le quali aveva sottoscritto un contratto di noleggio fossero state pagate con i fondi sottratti alla società».