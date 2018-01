Statali, arrivano gli arretrati: da 370 a 720 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Gennaio 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata una corsa contro il tempo. Ma alla fine il governo ce l'ha fatta. Oggi il consiglio dei ministri ratificherà l'accordo sull'aumento medio di 85 euro per 270 mila dipendenti pubblici, quelli che lavorano nei ministeri, nel parastato, nelle agenzie fiscali, firmato dai sindacati e dall'Aran alla vigilia di Natale. La notizia più importante soprattutto per un altro motivo. L'accelerata permetterà di pagare gli aumenti nelle buste paga di marzo, ma di versare gli arretrati per il 2016 e il 2017 con i cedolini di febbraio. Quanti soldi in più i ministeriali riceveranno con lo stipendio del prossimo mese? Dipende dalle qualifiche. Si va da un minimo di 370 euro lordi, fino ad un massimo di 720 euro lordi. La media è di 492 euro lordi. Da marzo, invece, come detto, scatteranno gli aumenti a regime, che vanno da un minimo di 63 euro fino ad un massimo di 117 euro. Ma grazie ad un bonus, un elemento «perequativo» che sarà versato solo nel 2018, tutte le qualifiche riusciranno ad avere gli 85 euro lordi promessi dal governo con l'accordo firmato nel 2016 alla vigilia del referendum costituzionale.