Statali, pagelle da gennaio: il voto dei cittadini arriverà via mail

A gennaio arrivano la pagelle per gli statali in lavoro agile. Il metodo di valutazione cambierà da un’amministrazione all’altra per adattarsi alle peculiarità di ognuna e terrà conto anche del livello di soddisfazione dell’utenza: per la rilevazione della “customer satisfaction” le amministrazioni potranno per esempio inviare ai cittadini una mail con un questionario ad hoc, sistema già in uso all’Inps.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati