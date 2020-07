Stato di emergenza, rinviata la decisione: ipotesi 31 ottobre

Stato di emergenza fino al 31 ottobre? Per scrivere la data sul calendario bisognerà attendere ancora. La proroga dello stato di emergenza, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri concluso dopo la mezzanotte di mercoledì.



31 ottobre

Sul 31 ottobre come data alla quale prorogare l'emergenza per la crisi Covid c'è un sostanziale accordo. Resta da capire quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i Dpcm emanati durante lo stato di emergenza al 31 luglio ed è probabile che, prima della delibera, il premier Giuseppe Conte intenda fare un passaggio in Parlamento, come peraltro aveva anticipato lo scorso 10 luglio.

