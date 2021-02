Milano centrale, treni con oltre 180 minuti di ritardo per un guasto tra Rogoredo e Lambrate

Hanno lo sguardo fisso ai cartelloni con le partenze dei treni che segnano cancellazioni e ritardi fino a 180 minuti i passeggeri che si trovano alla stazione Centrale di Milano, dove da questa mattina intorno alle 7 la circolazione dei treni è bloccata fra Lambrate e Rogoredo per un guasto alla linea di alimentazione dell'elettricità. Sono preoccupati e arrabbiati. «Il mio è l'ultimo treno per Napoli previsto per oggi e se non parte non so cosa fare. Non c'è nessuno che ci dica qualcosa, si creano assembramenti per le autocertificazioni, ma nessuno gestisce la situazione», ha spiegato un trentenne in coda ai controlli.

«Ho acquistato il biglietto poco fa qui in stazione per poi scoprire che il mio treno è stato cancellato - ha raccontato Anna, 35 anni -. Ora dovrò aspettare almeno un'ora nella speranza che quello dopo parta». «Siamo arrabbiati perché abbiamo la coincidenza a Bologna e se la perdiamo non sappiamo cosa fare. I ritardi continuano ad aumentare e non sappiamo quando e soprattutto se ci sarà il nostro treno» hanno aggiunto altri due ventenni.

Con quale coraggio trenitalia segnala un ritardo di 400 minuti? — Frænsci (@franenrose) February 13, 2021

La situazione - che riguarda i collegamenti con il Sud via Bologna, con Venezia e la linea verso Pavia (e quindi la Liguria) - è in realtà inlento miglioramento, ma non riguarda solo i treni in partenza bensì anche quelli in arrivo. Molti sono stati fatti arrivare a Lambrate o Rogoredo, altri segnano comunque ritardi importanti come il Nizza- Milano che al momento ha 150 minuti. «Abbiamo scoperto del ritardo una volta arrivate qui. Il nostro treno ha 60 minuti di ritardo, abbiamo chiesto informazioni e ci hanno detto che dovrebbe partire. Speriamo bene» sospira Antonietta, 54 anni in compagnia delle figlie.

Alle 14,30 la linea elettrica di alimentazione dei treni fra Milano Rogoredo e Milano Centrale, interrotta da questa mattina intorno alle 7 per un guasto, è stata parzialmente riavviata. La circolazione sta gradualmente riprendendo e, spiega Rfi sul sito, «i ritardi verranno riassorbiti nel corso del pomeriggio». I tecnici sono al lavoro per riattivare completamente i collegamenti nel pomeriggio. «Sono stati nel frattempo adottati provvedimenti di circolazione nel nodo di Milano che hanno consentito il ripristino dei collegamenti AV da e per Milano anche con Bologna/Firenze/Roma/Napoli e Torino».

#trenitalia ti ringrazio per avermi fatto smenare €80 di biglietti e per avermi cancellato ben 6 treni, incluso quello per tornare a casa — AÏCHA::) (@lilsvskia) February 13, 2021

