Cucchi, al via requisitoria. Pm: «Processo Kafkiano. C’è stato depistaggio»

Stefano Cucchi non è caduto accidentalmente, è stato pestato», ha detto il pm. «Non è semplice sintetizzare due anni di un processo così complicato, dopo la morte di Stefano Cucchi è iniziata una seconda storia, nel frattempo ci sono stati altri processi con imputati diversi, per il pestaggio furono accusati prima tre agenti della penitenziaria e poi i medici dell'ospedale Pertini» ha aggiunto Musarò.

Venerdì 20 Settembre 2019, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 11:09

È cominciata nell’aula bunker di Rebibbia la requisitoria del pm Giovanni Musarò al processo sulla morte di Stefano Cucchi , che vede imputati tre carabinieri per omicidio preterintenzionale. In aula anche il procuratore di Roma facente funzioni, Michele Prestipino.«Questo sulla morte di Stefano Cucchi è stato un processo kafkiano. Perché c’è stato un depistaggio, in cui si è giocata tutta un’altra partita», ha detto Musarò nell’aula bunker. Cucchi, fu arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini. Sul banco degli imputati ci sono 5 carabinieri: Francesco Tedesco, il supertestimone che, a nove anni di distanza, ha rivelato che il geometra 31enne venne pestato da due suoi colleghi, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati come lui di omicidio preterintenzionale. Tedesco è accusato anche di falso e calunnia insieme con il maresciallo Roberto Mandolini, mentre della sola calunnia (nei confronti di agenti della polizia penitenziaria) risponde il militare Vincenzo Nicolardi.