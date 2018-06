Chef morto a Malta, stroncato dal malore mentre faceva jogging: il cane lo ha vegliato in spiaggia

Sabato 30 Giugno 2018, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato stroncato da un malore mentre faceva jogging. Se ne è andato così lo chef Stefano Mascellani, 44 anni, nativo di Badia Polesine, noto nel rodigino e morto a Malta, dove si era trasferito. L'uomo si era spostato sull'isola circa quattro anni fa ed era cuoco nell'Osteria.Ve di Birgu. Descritto come una persona solare e divertente, Mascellani amava la cucina, una passione prima che un lavoro. Il 44enne sarebbe morto per infarto mentre correva in spiaggia insieme al suo cane. E Scott, il suo amico a quattro zampe lo avrebbe assistito fino all'arrivo dei soccorsi, rivelatisi poi inutili.Stefano era il figlio minore di Guido Mascellani e Lidia Soffritti e oltre ai genitori, lascia due fratelli Marco e Luca.