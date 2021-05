Incidente mortale in moto ieri sera, venerdì 28 maggio, intorno alle 23.20, in via Turazza a Padova. Lo scontro è avvenuto fra due auto e una moto, ad avere la peggio è stato il centauro, morto sul colpo. Si tratta di Stefano Vallin, ex fotografo del Gazzettino, volto molto conosciuto in città, aveva 64 anni.

