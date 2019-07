Stop ai mozziconi di sigarette in spiaggia: da Palermo parte #cambiagesto

Martedì 30 Luglio 2019, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 19:27

Maialini in materiale biodegradabile in cui spegnere e conservare i mozziconi delle sigarette, sei postazioni «anticicche» negli stabilimenti balnearipalermitani, cartoline con la foto del golfo di Mondello, installazioni luminose con la scritta «Una parte di te sa già come fare», che invitano i fumatori distratti a cambiare gesto.Ha preso il via a Mondello, la spiaggia più nota di Palermo, la campagna di sensibilizzazione #CambiaGesto, ideatada Philip Morris Italia, in partnership con Erica (Educazione, ricerca, informazione, comunicazione, ambientale), società cooperativa leader nella comunicazione e progettazione ambientale in Italia, e con PUSH, laboratorio nato a Palermo per l'innovazione sociale e la sostenibilità in ambito urbano, e con il patrocinio del Comune di Palermo.L'iniziativa è stata presentata, in mattinata, al Mondello Palace, alla presenza, tra gli altri, di Gianluca Bellavista, direttore relazioni esterne di Philip Morris Italia, del vice sindaco di Palermo Fabio Giambrone. Si tratta di un progetto sperimentale, che punta a sensibilizzare al rispetto dell'ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani, che andrà avanti fino al 31 agosto.Nel lungomare di Mondello e nei lidi coinvolti, il corretto smaltimento dei mozziconi sarà possibile grazie alladistribuzione di oltre 8.000 posacenere tascabili in materiale riciclabile. Sul lungomare verranno inoltre posizionati 10 grandi raccoglitori in cui il pubblico sarà invitato a gettare i mozziconi raccolti.«Monitoreremo la campagna individuando la quantità di mozziconi che verranno recuperati - ha spiegato Giuseppe Totaro, project manager di E.R.I.C.A. - e in agosto intervisteremo con un questionario i fumatori».«La campagna - ha detto Gianluca Bellavista, direttore relazioni esterne di Philip Morris Italia - si propone distimolare una presa di coscienza della collettività rispetto a un problema troppo spesso sottovalutato per contribuire alla sua soluzione concreta ed efficace».